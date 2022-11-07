Украина получила ЗРК NASAMS и Aspide: что о них известно 4 7.11.2022, 16:19

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Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает небо более безопасным.

В Украину уже прибыли передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS и управляемые ракеты Aspide. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет «Апостроф».

- Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США, - написал глава оборонного ведомства Украины.

Норвежская система противовоздушной обороны NASAMS, которая защищает Белый дом в Вашингтоне, умеет сбивать и беспилотники, и истребители, и баллистические ракеты с точностью в 85%.

Радиус действия мобильного ПВО — от 20 до 100 км. Сами пусковые установки вместе с радаром могут находиться в 20 км от пункта управления. Управление комплексом можно объединить с зенитно-ракетными системами большей дальности, в том числе и с Patriot.

Одна пусковая установка NASAMS имеет шесть ракет и стоит около $65 млн.

Всего США согласовали передачу Украине восьми установок NASAMS и боеприпасов к ним.

Aspide – итальянское семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей, разработанное фирмой Selenia.

В семейство входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса «воздух-воздух2. Конструкция ракеты базируется на американской RIM-7E Sea Sparrow. Дальность: 35 км.

Отметим, что на прошлой неделе в Пентагоне объявили о передаче Украине нового пакета вооружений на 400 миллионов долларов.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

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