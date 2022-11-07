«Может появиться дефицит некоторых товаров» 1 7.11.2022, 16:23

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Из-за последних нововведений, бизнес может забыть о прибыли.

С 20 октября торговля в Беларуси должна работать по новым правилам. «Наша Ніва» поговорила с дистрибьютором о том, какие торговые надбавки были раньше и как продавцы и крупные сети будут работать в новых условиях.

Какие надбавки будут сейчас?

Согласно постановлению совмина № 713 от 19 октября 2022 года, в Беларуси вводится «регулирование цен» на все товары потребительской корзины.

Максимальные надбавки импортеров для продовольственных товаров определены в диапазоне от 15 до 40 процентов, для непродовольственных — в диапазоне от 15 до 60 процентов. Торговым сетям (с учетом оптовой надбавки) разрешено накручивать от 15 до 40% на продовольственные товары и от 15 до 55% на непродовольственные.

Так, например, максимальная торговая надбавка на сосиски и сардельки составляет по 20% как для оптовиков, так и для торговых сетей, тем временем как на шоколад, вафли, халву и другие сладости максимальная надбавка ограничивается 40 процентами.

Оптовикам разрешено давать 60% надбавки (максимум, какой только может быть) на некоторые товары бытовой химии, а торговым сетям позволяют использовать максимальную наценку 55% — например, на полиэтиленовые пакеты и обувь для взрослых.

Специалист из сферы торговли объясняет, что, хотя для потребителей некоторые из этих цифр выглядят довольно большими, на самом деле это мелочи по сравнению с тем, какие надбавки существовали до выхода постановления.

Выходит, это решение действительно может привести к снижению цен по сравнению с теми, что мы видели в магазинах еще месяц назад, но есть нюансы.

Может появиться дефицит некоторых товаров

«Цены на многие товары действительно могут оставаться меньше, но у таких изменений есть и обратная сторона. Жесткие ограничения могут вызвать дефицит некоторых товаров, так как поставщики не станут привозить в страну товар, если будут понимать, что им это невыгодно», — считает он.

По его мнению, если так произойдет, то властям все равно придется вносить некоторые корректировки в решение, чтобы избежать дефицита товаров.

«Что касается наценки со стороны дистрибьюторов, то раньше, пока не существовало никаких ограничений, они легко накручивали по 60—80 процентов, а по некоторым группам товаров по 100 и даже 200%, — признается собеседник.

Сейчас, конечно, такого не будет, но нужно не забывать о том, что в список подконтрольных товаров попал не весь ассортимент того, что есть на полках, поэтому снижение цен произойдет не по всем позициям».

Торговые сети получали бонус в размере 12—32%

По словам дистрибьютора, стандартная надбавка в торговых сетях на большинство товаров составляла 30%. Но по факту они имели около 50%. Еще 20 процентов реселлеры получали от дистрибьютора в виде бонусов (выплаты за маркетинг).

«Эти деньги дистрибьютор выплачивал сетям из своих средств после того, как те выставляли акт выполненных работ. Указанные 20% — это средние цифры. У крупных сетей могло быть и 32%, а у мелких — 12», — объясняет специалист.

Однако формула в виде 60—80% оптовой надбавки и 30% розничной применялась далеко не ко всем товарным группам. Если смотреть на процесс ценообразования в упрощенном варианте, то выглядело это так: чем дешевле товар, тем больший % позволяют себе накрутить импортеры и реселлеры. Соответственно, чем более дорогой товар, тем меньший % накручивали продавцы и поставщики.

Также размер накрутки довольно существенно рознился в зависимости от конкретной сети. Например, в магазинах при АЗС наценки были традиционно значительно выше тех, что применялись в обычных магазинах. Там вместо 30% обычно накручивали 50%, а на ряд товаров — и все 100%.

«Существовали целые группы товаров, где наценку в 100 и более процентов делали как оптовики, так и реселлеры. В основном, конечно, это касалось недорогих товаров, поэтому даже с такими наценками они оставались относительно дешевыми.

Кто может не выдержать новых правил игры?

Как с введением новых ограничений будут работать те сети, основная деятельность которых была направлена на продажу дешевых товаров, — непонятно.

Если на мелочь вместо 100% им придется делать надбавку в 30—50%, то в итоге они могут стать убыточными, так как расходы на содержание бизнеса, уплату налогов, аренду помещений и зарплату сотрудникам от этих решений не уменьшатся», — объясняет бизнесмен.

Собеседник также отмечает, что пока вообще остается до конца не понятным, как налаживать работу по новым правилам.

Бизнесу придется забыть о сверхприбыли

«Если максимальная оптовая надбавка ограничена 30—40%, то естественно, что ни о каких больших бонусах сетям речи не будет. Дистрибьюторам и ресейлу будет не просто перейти на работу по новым правилам. Бизнесу придется заново выстраивать стратегию работы, а также забыть о сверхприбыли».

Из-за этого собеседник считает, что по крайней мере на некоторое время в Беларуси может появиться дефицит некоторых товаров, а небольшая часть бизнеса может закрыться. Тем не менее специалист не считает, что работать по новым правилам будет совсем не возможно.

Почему в Европе дешевле?

В той же Европе, по его информации, торговые надбавки действительно меньше, чем были в Беларуси. Именно из-за этого мы сталкиваемся с тем, что многие товары в соседних Польше и Литве стоят гораздо меньше, чем у нас.

«Разницу в цене на импортные товары между Беларусью и, например, Польшей у нас принято обосновывать тем, что мы должны платить пошлину при импорте товаров и тратить дополнительные деньги на транспорт. Часть правды в этом есть, но есть и другие моменты, влияющие на себестоимость товара. Дело в том, что для импортеров из таких стран, как Беларусь, Россия, Украина и т.д., производители делают дополнительные скидки, чтобы тем самым максимально нивелировать финальную цену своего товара по причинам тех самых дополнительных затрат импортера на уплату пошлины и транспортировку товара», — говорит бизнесмен.

Поэтому при условиях, что импортер и реселлер в Беларуси будет использовать торговые надбавки на польском уровне, мы будем иметь ситуацию, когда цена аналогичного товара в Польше и Беларуси будет приблизительно одинаковой, а разница в цене будет колебаться в пределах около 10%. Однако бизнесмен сразу называет несколько причин, почему это невозможно.

Импортеры вынуждены закладывать в цену валютные риски

«Во-первых, европейцы могут себе позволить работать с минимальными торговыми надбавками по той причине, что у них стабильная валюта. Белорусский рубль, конечно, никакой стабильностью похвастаться не мог, а это существенный фактор, играющий очень важную роль в ценообразовании.

Дистрибьюторы дают реселлерам отсрочки по расчетам за товар на 30—60—90 дней. Известно, что за 1—3 месяца курс рубля относительно доллара или евро может сильно измениться, что мы уже неоднократно проходили.

Белорусские импортеры обучены работать в условиях нестабильной валюты, поэтому им приходится закладывать курсовые риски в цену товара. Делается это в первую очередь для того, чтобы после очередного ослабления рубля не вышло, что у импортера не хватит денег на покупку новой партии товара, так как рубль обесценился», — обосновывает большие наценки импортер.

Низкая конкуренция = высокие цены

Второй причиной, которая также, по мнению бизнесмена, сильно влияет на цены в Беларуси — низкая конкуренция.

«Чтобы заняться импортом товаров в Беларусь — нужно пройти сложную процедуру сертификации товаров. Через сложность механизма мы имеем низкую конкуренцию на рынке, что в некотором смысле порождает монополию. А монополия, как известно, — прямой путь к высоким ценам.

Поставщик и реселлер «загибает» высокую цену не только потому, что ему так хочется, а потому, что он может себе это позволить. А позволить себе он это может потому, что нет конкурента, который предлагает тоже самое, только дешевле. Это азы экономики», — объясняет бизнесмен.

В том, что в Беларуси сложилась такая ситуация, бизнесмен в первую очередь обвиняет власти, которые сами создали такие условия, при которых поставщики и реселлеры позволяют себе делать такие наценки. По его словам, произошло это из-за того, что, борясь с серым импортом, у нас просто уничтожили конкуренцию.

Санкции также сильно влияют на цены

Если первые два фактора существуют давно, то относительно недавно к ним добавилась еще одна проблема — санкции.

Из-за соучастия Беларуси в российской агрессии против Украины значительно увеличились расходы на транспортировку товаров из Европы и появились сложности с проведением платежей.

В ожидании разрешения на параллельный импорт

«Из-за санкций зачастую приходится пользоваться услугами фирм-прокладок, которые позволяют обойти ограничения. Естественно, этот фактор также влияет на рост цен. Но и это не последнее влияние санкций.

Если сегодня в Беларуси появится какой-то новый дистрибьютор, который будет готов импортировать товары по более привлекательным ценам, то ему вряд ли это удастся. И дело здесь не только в том, что он столкнется со сложной процедурой сертификации в Беларуси.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда иностранные компании не хотят работать с белорусскими. Из-за этого они не дадут согласие на импорт своих товаров в РБ. А без этого невозможно пройти сертификацию в Беларуси, что означает невозможность импорта этого товара в РБ, так как параллельный импорт у нас пока не узаконен».

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