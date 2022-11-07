Что белорусы могут купить за 3 копейки? 7.11.2022, 16:50

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Находку обнаружили в минском магазине.

Три копейки навряд ли удастся обменять хоть на что-то — скорее всего, они будут доживать свой век в кармане зимней куртки. Но не тут-то было, читатели «Онлайнера» таки нашли вещь, которая может стать вашей за эти деньги — тетрадь в косую линейку для младших классов в «Дионисе» на Руссиянова (бывший универмаг «Первомайский»). Причем это красная цена, раньше такая же тетрадь стоила на 7 копеек дороже.

Выходит, что на рубль тетрадями можно обеспечить весь класс и останется еще на листики для черновиков.

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