ВСУ атаковали два российских танка и три БМП возле Угледара
- 7.11.2022, 17:13
Вражескую технику украинские военные атаковали из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и фугасов.
Украинским военным удалось атаковать два российских танка и три боевых машины пехоты в районе Угледара (Донецкая область). Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
- Два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 атаковали военные, - говорится в сообщении.
Вражескую технику украинские военные атаковали с артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и фугасов.
- Такой результат «шинковки» россиян 72-й механизированной бригадой под Павловкой Донецкой области, - добавили напоследок.