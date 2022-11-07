ВСУ атаковали два российских танка и три БМП возле Угледара 7.11.2022, 17:13

Вражескую технику украинские военные атаковали из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и фугасов.

Украинским военным удалось атаковать два российских танка и три боевых машины пехоты в районе Угледара (Донецкая область). Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

- Два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 атаковали военные, - говорится в сообщении.

Вражескую технику украинские военные атаковали с артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и фугасов.

- Такой результат «шинковки» россиян 72-й механизированной бригадой под Павловкой Донецкой области, - добавили напоследок.

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