Жену политзаключенного Артема Онищука осудили на 10 суток 7.11.2022, 17:21

Дело рассматривала судья Елена Некрасова.

В суде Заводского района Минска 7 ноября прошло заседание по административному делу над Ольгой Онищук, женой политзаключенного Артема Онищука. Дело рассматривала дежурная судья Елена Некрасова. Как сообщают правозащитники, судили женщину за репост.

Ольгу Онищук задержали 4 ноября. Ее мужа Артема 3 февраля 2021 года приговорили к двум годам колонии за «повреждение машины» силовика. Его отправили отбывать срок в Могилевскую колонию №15, где он подвергся пыткам и избиениям. Артема 40 суток подряд содержали в ШИЗО, где на него набросился заключенный с психическими заболеваниями и поцарапал ему станком спину.

Артем должен был выйти на свободу в конце июня, отбыв полностью срок в два года, но его снова не выпустили, поскольку завели новое уголовное дело по ст. 369 УК за «оскорбление милиционера» в закрытом телеграм-чате еще до его задержания.

При этом на момент совершения «преступления» действовала старая редакция ст. 369 УК, которая не предусматривала меру пресечения в виде содержания под стражей. Но чтобы не освобождать политзаключенного, на него завели новое уголовное дело. 25 июля судья Ксения Никифорова на основании приговоров по двум уголовным делам приговорила политзаключенного к трем годам колонии, два из которых он отбыл. Артем на суде вину не признал и заявил, что новое уголовное дело — это месть начальника колонии №15, где он подвергался пыткам и избиениям.

В октябре МВД включило политзаключенного в список «лиц, причастных к экстремистской деятельности».

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