Россияне массово вывозят из Херсонской области стеклопакеты

Россияне массово вывозят из Херсонской области стеклопакеты3
- 7.11.2022, 17:24
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Об этом сообщает ГУР Украины.
Российские оккупанты с Херсонщины кроме бытовой техники массово вывозят стеклопакеты. Как сообщает «Униан» со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны вражеской военной техники со стороны пгт Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра).
Большинство машин - это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Кроме бытовой техники, оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты.
Также отмечается, что происходит массовое мародерство в населенных пунктах правобережья, в частности, в Бериславском районе оккупанты методично грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы).
В пгт Любимовка российские захватчики изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики, а также полностью разграблены местные СТО и автопарки.
- Вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов. В селах Ольговка и Токаревка оккупантами взорваны вышки мобильной связи украинских операторов, - рассказали в украинской разведке.
По данным ГУР, оккупанты рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении командования ВСУ «осуществить массированный артиллерийский обстрел» гражданской инфраструктуры. «Следовательно, содержится призыв эвакуироваться на левый берег. Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток», - сказано в сообщении.
В украинской разведке предполагают, что есть высокая вероятность осуществления в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Также ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил противника на правый берег.