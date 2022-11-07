Россияне массово вывозят из Херсонской области стеклопакеты 3 7.11.2022, 17:24

8,054

Об этом сообщает ГУР Украины.

Российские оккупанты с Херсонщины кроме бытовой техники массово вывозят стеклопакеты. Как сообщает «Униан» со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны вражеской военной техники со стороны пгт Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра).

Большинство машин - это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Кроме бытовой техники, оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты.

Также отмечается, что происходит массовое мародерство в населенных пунктах правобережья, в частности, в Бериславском районе оккупанты методично грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы).

В пгт Любимовка российские захватчики изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики, а также полностью разграблены местные СТО и автопарки.

- Вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов. В селах Ольговка и Токаревка оккупантами взорваны вышки мобильной связи украинских операторов, - рассказали в украинской разведке.

По данным ГУР, оккупанты рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении командования ВСУ «осуществить массированный артиллерийский обстрел» гражданской инфраструктуры. «Следовательно, содержится призыв эвакуироваться на левый берег. Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток», - сказано в сообщении.

В украинской разведке предполагают, что есть высокая вероятность осуществления в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Также ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил противника на правый берег.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».