Можно ли в Беларуси продлить декретный отпуск? 7.11.2022, 17:27

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Объяснение юриста.

«Могут ли маме продлить декретный отпуск? Предусмотрены ли такие случаи в законодательстве?», - спросила у aif.by гомельчанка.

Нет, увеличение продолжительности именно декретного отпуска (социальный отпуск, предоставляемый до достижения ребенком возраста 3 лет) не предусмотрено.

Вместе с тем, как пояснила адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Марчук, при наличии оснований работнику (отцу или матери) может быть предоставлен иной социальный отпуск.

Например, женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, наниматель обязан по их желанию предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней.

По семейно-бытовым причинам, по другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению могут предоставить в течение календарного года отпуск без сохранения заработной платы не более 30 календарных дней, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, нанимателем.

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