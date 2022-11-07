Двоюродный брат Василия Парфенкова после допросов сбежал из больницы, а затем из Беларуси 3 7.11.2022, 17:46

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Сергей Бондаренко

Сергея Бондаренко задерживали дважды.

Двоюродный брат погибшего в Украине добровольца полка Калиновского Василия Парфенкова сбежал в Польшу. Сергей Бондаренко сбежал из больницы в Минске, куда попал после допроса силовиками, сообщает «Радыё Рацыя».

Мужчину задерживали дважды, провели обыск, забрали телефон. Известно, что против него заведено административное дело за репост информации о Василии Парфенкове.

«Завели дело по трем моментам, скриншоты сделали. Сказали, что за каждый скриншот – по 15 суток. А телефон забрали на месяц на информационное исследование. И я понимал, что в этом телефоне они найдут такое, что меня вывезут в лес по их законам и просто расстреляют, как в 37-м. Я понял, что находиться там нельзя. И сбежал из больницы», – говорит Сергей Бондаренко.

Сергей рассказал, что во время допроса силовики избили его, а после сами вызвали «скорую». «Врачи из «скорой» поняли, что меня нужно госпитализировать. Меня уже везли в Изолятор временного содержания и я конкретно понимал, что будет 45 суток, после они еще что-то найдут и сделают вместо административного – уголовное дело», – добавил он.

Первый раз Сергея Бондаренко арестовали на 15 суток после гибели в Украине его двоюродного брата. Тогда же задерживали мать погибшего с его родной сестрой.

Сейчас Бондаренко в Польше, в лагере для беженцев.

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