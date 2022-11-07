Телефонный мошенник расстроился из-за разоблачения и попросил белоруса не мешать «работать» 2 7.11.2022, 18:12

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Запись разговора.

Читатель прислал в редакцию «Онлайнера» запись своего разговора с мошенником, который представился сотрудником отдела контроля операций от Ассоциации белорусских банков. Интересен аферист тем, что в конце разговора хотел узнать, как его разоблачили, и попросил не мешать «работать».

Начинается все по классике с вопросов, были ли звонки с иностранных номеров, сообщали ли кому-то пин-код и не утеряна ли карточка. Затем мошенник просит скачать приложение, введя слово «Поддержка» (скорее всего, тот самый вирус, который и ворует данные). Читатель сразу раскусил афериста и подыгрывал, начал тянуть резину, мол, не грузит телефон. Вот о чем они говорили в самом конце.

Мошенник: — У вас нет времени? Но вы уже 10 минут находитесь на линии, если бы у вас не было времени, вы могли бы это сообщить в начале нашего разговора.

Читатель: — Мне просто интересно, чем это закончится.

Мошенник: — А-а-а, ну тогда давайте проверим, — наступает тишина секунд на 30. — Дальше проверять будем?

Читатель: — А что еще требуется?

Мошенник: — Я же сказал, напишите слово «Поддержка». В чем проблема, чтобы сделать это сейчас?

Читатель: — Я пока не вижу в этом смысла.

Мошенник: — Виталий, вы не умеете врать.

Читатель: — Как и вы, наверное.

Мошенник: — Почему это? Могу я задать вам несколько вопросов, которые интересуют лично меня?

Читатель: — Давайте.

Мошенник: — На какой минуте разговора вы поняли, что к вам обратился не настоящий сотрудник милиции?

Читатель: — Да сразу же, с первых слов, потому что вы уже не первый.

Мошенник: — Я это прекрасно понимаю. За последнюю неделю вам часто поступали подобного рода звонки?

Читатель: — За неделю — нет.

Мошенник: — А когда, если не секрет? Не хотите — не отвечайте, я не давлю на вас, просто чтобы понимать, какие ошибки допустил я.

Читатель: — А зачем мне вам говорить, если вы потом мою маму доверчивую обманете.

Мошенник: — Нет, нет, мне интересно, что конкретно с вами не вышло. Может, не устроил как человек, голосом не подошел?

Читатель: — Просто все адекватные люди знают, что сотрудники банков и милиции не звонят по этим вопросам через мессенджеры. Это такая истина.

Мошенник: — Тогда я вам советую на будущее не тратить ни свое, ни чужое время, а когда поступают подобного рода звонки — просто положите трубку, так как это затрудняет наш «рабочий процесс».

Читатель: — Это не «рабочий процесс», а процесс мошенничества. Я тем самым хоть немного заберу вашего времени, которое вы потратите на доверчивых людей.

Мошенник: — Не получится, нас работает слишком много.

Читатель: — Очень жаль.

Мошенник: — Будет время, заезжайте к нам в Екатеринбург, мы проведем с вами профилактическую беседу. Я сижу у себя дома, а шум посторонний — потому что я газовую колонку включил.

Подчеркнем, что работники банков не звонят по служебным вопросам через мессенджеры. МВД просит при поступлении подобных звонков немедленно сообщать о них в милицию.

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