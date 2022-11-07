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Спецназовцы украинского подразделения Kraken показали, как освобождали Харьковщину

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  • 7.11.2022, 18:17
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Спецназовцы украинского подразделения Kraken показали, как освобождали Харьковщину

Видеофакт.

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken сняло фильм о Купянской наступательной операции. Фильм опубликован в ютубе, сообщает censor.net.

В Kraken напомнили, что во время операции были освобождены населенные пункты Купянск, Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.

- В результате слаженных действий подразделением была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города и создать плацдарм для смежных подразделений, - рассказали в подразделении.

Также украинская армия частично уничтожила и откинула следующие подразделения россиян:

- 27 ОМСБр 1 танковой армии;

- 55 ОМСБр;

- 200 ОМСБр;

- 61 ОБрМП;

- ЧВК «Вагнер»;

- Отряды БАРС.

- Наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола, – добавили в Kraken.

Напомним, что Купянск был освобожден в начале сентября.

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