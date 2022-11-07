В Беларуси запретили продажу некоторых незамерзаек 2 7.11.2022, 18:26

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В них обнаружили содержанием метанола более 0,05%.

В Беларуси ввели запрет на ввоз и обращение антиобледенительных жидкостей, жидких противогололедных реагентов и иных жидкостей с аналогичной областью применения с содержанием метанола более 0,05%. Об этом сказано на сайте «Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», пишет «Зеркало».

Такое решение принято «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты жизни и здоровья граждан».

Ранее временные ограничения распространялись только на антиобледенительные жидкости. Но после санитарного надзора «выявлены факты обращения жидких противогололедных реагентов и иных подобных жидкостей, реализуемых под видом низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей».

— Используется схожие упаковка, дизайн, маркировка, акцентируется внимание потребителей на отдельных свойствах, подобных стеклоомывателям. При этом основным компонентом указанных жидкостей является метанол. В связи с чем последние не должны использоваться в качестве стеклоомывателя для автомобилей, — сообщается в пресс-релизе Центра.

Также сказано, что «государственный санитарный надзор за обращением низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей продолжается».

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