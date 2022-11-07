Польские пограничники показали, как белорусские силовики помогают мигрантам штурмовать границу 7.11.2022, 18:48

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Видеофакт.

Пограничная служба Польши опубликовала новое видео с нелегальными мигрантами, снятое утром в понедельник в районе погранзаставы Черемша. По утверждению Подляского отделения Погранслужбы, группу людей — около 30 человек — к границе вели белорусские силовики.

Как рассказали польские пограничники, инцидент произошел около 7.00 7 ноября возле погранзаставы в Черемше. По их словам, белорусские силовики вывели к польско-белорусской границе группу численностью около 30 человек, чтобы незаконно переправить их на польскую сторону.

— Очевидно, что белорусские службы продолжают организовывать незаконное пересечение границы нашей страны. Как только они заметили патрули, охраняющие польскую границу, они отступили вглубь Беларуси, — заявили в погранслужбе.

Напомним, это не первое видео, которое польские пограничники публикуют, как утверждается, в доказательство того, что белорусские военные способствуют незаконной миграции через границу.

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