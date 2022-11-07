Белорусы Каунаса собирают средства на обновление могилы Клавдия Дуж-Душевского 7.11.2022, 19:06

Клавдий Дуж-Душевский

Дуж-Душевский – создатель бело-красно-белого флага.

Сбор средств на восстановление могилы Клавдия Дуж-Душевского на Пятрашунском кладбище в литовском Каунасе запущен на фейсбук-странице белорусов Каунаса. Планируется поменять надгробную табличку, чтобы были надписи и по-белорусски, установить два флагштока для бело-красно-белого флага и герба «Погоня», обновить надгробные плиты.

К разработке дизайна вывески и надгробного пространства планируется привлечь белорусских дизайнеров и художников. Торжественное открытие будет приурочено ко Дню Воли, 25 марта. Сбор средств продлится три месяца.

Клавдий Дуж-Душевский (1891-1959) — член Рады БНР, автор проекта бело-красно-белого флага, архитектор Литстройпроекта и доцент Ковенского университета. Дважды был арестован советскими властями, узник немецкого концлагеря. За помощь евреям во время Второй мировой войны посмертно награжден президентом Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».