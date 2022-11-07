Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 7.11.2022, 19:37

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Россияне ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ атаковали позиции ПВО оккупантов.

Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Украинским военным удалось атаковать 3 позиции средств противовоздушной обороны противника россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей военную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается опрокидывание подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Республики Беларусь для создания совместной Российско-Белорусской группировки войск.

Сохраняется угроза нанесения ударов противником и задействования ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелка, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Дворечанское, Чугуновка и Двуречная;

на Купянском и Лиманском направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Майорск, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка;

на Новопавловском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя;

в Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольговское, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении обстрелов по всему спектру артиллерии подвергаются населенные пункты рядом с линией столкновения. В частности, под огненное поражение с РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября текущего года в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 9 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 3 позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и ВВТ и состав боеприпасов оккупантов.

Напомним, что украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 76 тысяч своих военных.

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