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Получившего ранение белорусского добровольца Дениса Урбановича выписали из больницы

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  • 7.11.2022, 19:48
  • 2,576
Получившего ранение белорусского добровольца Дениса Урбановича выписали из больницы
Денис Урбанович

Ему сделали операцию.

Белорусского добровольца полка Калиновского, председателя «Молодого фронта» Дениса Урбановича выписали из больницы. О том, что после осколочного ранения руки бойца прооперировали и выписали, рассказал друг добровольца телеграм-каналу «Позірк».

По словам друга Урбановича, Денис был ранен осколком от гранатомета и теперь уже находится на базе.

О ранении Урбановича стало известно 6 ноября.

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