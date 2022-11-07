Получившего ранение белорусского добровольца Дениса Урбановича выписали из больницы

Получившего ранение белорусского добровольца Дениса Урбановича выписали из больницы2
- 7.11.2022, 19:48
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Ему сделали операцию.
Белорусского добровольца полка Калиновского, председателя «Молодого фронта» Дениса Урбановича выписали из больницы. О том, что после осколочного ранения руки бойца прооперировали и выписали, рассказал друг добровольца телеграм-каналу «Позірк».
По словам друга Урбановича, Денис был ранен осколком от гранатомета и теперь уже находится на базе.
О ранении Урбановича стало известно 6 ноября.