В Беларуси продолжают создавать российско-белорусскую группировку войск 3 7.11.2022, 20:02

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины, проинформировал 7 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей военную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, «продолжается переброска подразделений вооруженных сил РФ на территорию Республики Беларусь для создания совместной российско-белорусской группировки войск».

«Сохраняется угроза нанесения ударов противником и задействования ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь», – подчеркнули украинские военные.

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