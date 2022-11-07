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Во вторник в Беларуси ожидается до +10 градусов

  • 7.11.2022, 20:30
Во вторник в Беларуси ожидается до +10 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября: утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем по северной половине — c мокрым снегом. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит 3-8 градусов выше нуля, днем по югу — до 10 градусов тепла.

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