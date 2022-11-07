В Витебской ветакадемии спасли заболевшего домашнего ежика 7.11.2022, 20:45

Его специально везли сюда из Минска.

На кафедре общей, частной и оперативной хирургии Витебской государственной академии ветеринарной медицины (ВГАВМ) сделали операцию заболевшему декоративному домашнему ежику. Хозяйка специально привезла любимца из Минска: в столице ему помочь не смогли, пишет областная газета «Витебские вести».

Как сообщает издание, ежика привезли из Минска с диагнозом «новообразование в ротовой полости». По словам хозяйки, она обращалась во многие столичные ветклиники, но там помочь не смогли: не было газового наркоза для такого вида животных. Пришлось просить помощи у витебских специалистов.

Операцию провел кандидат ветеринарных наук, доцент Владимир Журба, анестезию колючему пациенту сделал ассистент кафедры Антон Коваленко.

Хозяйка ежика поблагодарила ветврачей и сообщила, что питомец чувствует себя хорошо.

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