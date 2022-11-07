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В Луганской области украинские десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем

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  • 7.11.2022, 21:00
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В Луганской области украинские десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем

Видеофакт.

В Луганской области украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с захватчиками.

Об этом Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сообщили в телеграме.

«На Луганщине в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины демилитаризированы российские оккупанты», - говорится в сообщении.

На видео зафиксирована эффективная работа украинских пушкарей по уничтожению бронированной техники противника вместе с экипажем.

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