В Луганской области украинские десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем

В Луганской области украинские десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем1
- 7.11.2022, 21:00
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Видеофакт.
В Луганской области украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с захватчиками.
Об этом Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сообщили в телеграме.
«На Луганщине в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины демилитаризированы российские оккупанты», - говорится в сообщении.
На видео зафиксирована эффективная работа украинских пушкарей по уничтожению бронированной техники противника вместе с экипажем.