В Луганской области украинские десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем 1 7.11.2022, 21:00

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Видеофакт.

В Луганской области украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с захватчиками.

Об этом Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сообщили в телеграме.

«На Луганщине в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины демилитаризированы российские оккупанты», - говорится в сообщении.

На видео зафиксирована эффективная работа украинских пушкарей по уничтожению бронированной техники противника вместе с экипажем.

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