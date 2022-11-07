В 300 километрах от границы с Беларусью построят базу и топливный склад для вертолетов ВВС США

В 300 километрах от границы с Беларусью построят базу и топливный склад для вертолетов ВВС США8
- 7.11.2022, 21:31
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Базу для ВВС США построят в селе Повидз.
Правительство Польши профинансирует расширение инфраструктуры для авиации и личного состава боевой бригады Военно-воздушных сил США, дислоцирующихся в селе Повидз в центрально-западной части страны как силы НАТО.
Как сообщает PAP, об этом в понедельник объявил вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«Это еще один визит, результатом которого является начало очередной инвестиции на базе воздушных сил США в Повидзе», - сказал он.
В частности, в течение ближайших нескольких лет для американских вертолетов Apache будет построена база «в виде, с одной стороны, ангаров, складов, а с другой стороны — топливной базы, чтобы они могли действовать с Повидзе и таким образом поддерживать польские силы и силы Североатлантического Альянса».
Польский вице-премьер добавил, что строительство склада боеприпасов в Повидзе началось в июне 2022 года, а потому, по его оценке, база является «военным комплексом, который готов поддерживать польские войска, силы НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса».
Как напомнил посол США в Польше Марк Бжезинский, присутствовавший на церемонии, на польской территории сейчас находятся более 10 тысяч американских военнослужащих. Среди прочего, в Познани войска США находятся на постоянной основе.
О строительстве базы в Повидзе стало известно еще в 2019 году, но тогда предполагалось, что она будет профинансирована за счет НАТО.
Напомним, в конце июня на полях саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о существенном усилении американского присутствия в Европе в связи с российской угрозой.