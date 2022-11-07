Как «народные «Байрактары» уничтожают российскую бронетехнику на фронте

Как «народные «Байрактары» уничтожают российскую бронетехнику на фронте3
- 7.11.2022, 21:37
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Видео.
Турецкие ударные беспилотники «Байрактар», на которые летом собрали деньги украинцы, уже уничтожают российскую бронетехнику на фронте.
Соответствующее видео опубликовал Благотворительный фонд Сергея Притулы.
«Трясця», «Ковинька» и «Халепа» бьют врага аж вдребезги летят! Но «Байрактар» – это только машина. А главный тут – украинский воин, который руководит им и направляет», – говорится в сообщении.
На видео показано несколько эпизодов попаданий «Байрактаров» по российским танкам.