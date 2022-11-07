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Как «народные «Байрактары» уничтожают российскую бронетехнику на фронте

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  • 7.11.2022, 21:37
  • 3,672
Как «народные «Байрактары» уничтожают российскую бронетехнику на фронте

Видео.

Турецкие ударные беспилотники «Байрактар», на которые летом собрали деньги украинцы, уже уничтожают российскую бронетехнику на фронте.

Соответствующее видео опубликовал Благотворительный фонд Сергея Притулы.

«Трясця», «Ковинька» и «Халепа» бьют врага аж вдребезги летят! Но «Байрактар» – это только машина. А главный тут – украинский воин, который руководит им и направляет», – говорится в сообщении.

На видео показано несколько эпизодов попаданий «Байрактаров» по российским танкам.

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