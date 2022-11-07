В «Антонове» сообщили о строительстве второго Ан-225 «Мрія» 2 7.11.2022, 21:52

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Самолет готов на 30%.

Государственное предприятие «Антонов» ведет строительств второго самолета Ан-225 «Мрія», который станет заменой тому самолету, который был уничтожен оккупантами в Гостомеле Киевской области. Об этом, как сообщает 7 ноября немецкое издание Bild, рассказал генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов.

«Работы над новой машиной ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями разбомбленного [в Гостомеле] самолета», – рассказал Гаврилов.

Он отметил, что вторая «Мрія», которая в свое время так и не была достроена, готова уже на 30%. Стоимость работ оценивается в €500 млн.

Bild пишет, что собирать деньги на достройку второго самолета «Мрія» будут в том числе в международном аэропорту «Лейпциг/Галле», где временно базируется авиакомпания «Антонов» и куда часто летала первая украинская «Мрія» до того, как была уничтожена во время атаки оккупантов на аэропорт «Антонов». В частности, в Лейпциге, по словам Гаврилова, планируется продавать модели Ан-225, здесь же откроется выставка с фотографиями уничтоженной «Мрії».

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