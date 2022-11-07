Впервые за 17 лет и из-за войны в Украине: Совет Европы определился с датой саммита

Впервые за 17 лет и из-за войны в Украине: Совет Европы определился с датой саммита1
- 7.11.2022, 22:07
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Саммит пройдет в столице Исландии.
Совет Европы соберется на свой четвертый в истории саммит в столице Исландии в мае 2023 года. Поводом для этого стало нападение РФ на Украину.
Об этом сообщила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.
«Совет объявить, что 4-й саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года», - заявила Якобсдоттир.
По ее словам, это будет важный случай для лидеров 46 стран-членов встретиться и подтвердить приверженность основополагающим ценностям прав человека, демократии и верховенства права.
В истории Совета Европы было всего три саммита, а именно в 1993 году, в 1997 году и в 2005 году. Еще в мае этого года генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила собрать четвёртый саммит глав государств и правительств в связи с войной РФ против Украины.