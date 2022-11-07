The Guardian: В Иране назревает раскол из-за поставок беспилотников в Россию 7.11.2022, 22:18

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В Тегеране появились голоса, открыто критикующие правительство.

Похоже, что в Иране назревает внутренний раскол из-за поставок беспилотников России, которые она использует против Украины. Выдающийся священнослужитель и редактор газеты подчеркнул, что именно Россия – очевидный агрессор. И поставки иранского оружия нужно остановить.

Бывший посол Ирана в Москве также намекнул, что Кремль и иранские военные не сообщили о договоренностях между ними Министерству иностранных дел страны, пишет The Guardian. Британское издание напоминает, что Тегеран более двух месяцев отрицает продажу своих беспилотников России, несмотря на то, что они используются для ударов по электростанциям и гражданской инфраструктуре. Но в минувшие выходные в иранской столице признали, что все же передали небольшое количество аппаратов еще до начала российского вторжения. Но в США и Украине не приняли это объяснение.

Спор вокруг дронов отражает более широкие продолжающиеся в Тегеране дебаты относительно внешней политики, в частности о рисках, которые создает развитие более тесных отношений с Москвой. Также довольно необычно, что с критикой иранского правительства выступил консервативный священнослужитель и редактор газеты. The Guardian пишет, что в статье, вышедшей на первой полосе газеты Jomhouri-e-Islami, Масих Мохаджери указал на три вещи, которые правительству страны следовало бы сделать. Во-первых, посоветовать России, развязавшей войну, соблюдать международные правила, запрещающие поглощать чужие территории. Во-вторых, в разгар войны сказать России, что она не имеет права использовать против Украины беспилотники, переданные Ираном. А в-третьих, поддерживать более сильные отношения со страной, которую атаковали.

Обращаясь к министру иностранных дел Ирана Хусейну Амиру-Абдуллахиану, редактор добавил: «Почему вы не объявили России после начала войны против Украины, что она не имеет права использовать иранские беспилотники? Более того, почему вы публично не осудили Россию за развязывание этой войны и почему вы не повысили усилия, нацеленные помочь сторонам покончить с этим злом?». По мнению Мохаджери, Иран мог сыграть свою роль без ущерба отношениям с Россией.

Абдуллахиан в минувшие выходные наконец покончил с долговременным возражением по поводу беспилотников, признав, что его страна передала небольшое количество аппаратов до начала войны. Об этом он сказал на полях международной конференции, стоя рядом с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. Также иранский дипломат добавил, что если Украина докажет факт применения беспилотников в войне, то Тегеран не будет безразличным. Киев убежден, что Москва купила у Ирана 2400 беспилотников, включая модель «Шахед-136».

Мохаджери назвал смену позиции министра иностранных дел Ирана «хорошим знаком».

«У вас все еще есть время изменить политику относительно войны в Украине. Не стоит складывать все яйца в российскую корзину. Этот метод противоречит подходу под лозунгом «ни с Востоком, ни с Западом», лежащей в ядре внешней политики Исламской Республики Иран», – написал иранский редактор.

«Меньшее, что Иран мог бы сделать в вопросе войны в Украине, – это сначала провести переговоры с обеими сторонами, сформировав переговорный комитет, чтобы помочь им достичь прекращения огня и остановить войну», – добавил он в своей статье.

Бывший посол Ирана в Москве Нематоллах Изади заподозрил, что между военными и дипломатическим крылом в Тегеране отсутствует должное сотрудничество. Так что вполне возможно, что иранский МИД ничего не знал. Вполне возможно, что одна фракция в правительстве решила заработать на продаже беспилотников Москве для применения в войне.

«Похоже, что мы подверглись российскому обману, который, по моему мнению, не служит нашим национальным интересам вообще», - сказал бывший посол.

Неофициальный советник переговорной команды Ирана по поводу будущего ядерной программы страны Саид Мохаммад Маранди продемонстрировал, что в отдельных частях иранского режима существует неприязнь к Украине. Он набросился на президента Владимира Зеленского с критикой за то, что тот поздравил новоизбранное правительство Израиля с победой на выборах.

«Когда Зеленский говорит о «реальной демократии в действии» и что два режима «разделяют общие ценности», он подразумевает, что они оба угнетают этнических россиян в Украине и коренное население Палестины с одинаковым расистским презрением», - написал он в Twitter.

Вспыхнувшие после смерти 22-летней Махсы Амини уличные протесты против режима в Иране замедлились. Но в выходные две иранские спортивные команды: по пляжному футболу и борьбе - отказались праздновать свою же победу. Иранский футболист, забивший решающий гол в матче против Бразилии, символически срезал свои волосы в знак солидарности с женскими протестами. Многие зрители в Дубае освистали иранский гимн или протестовали против правительства у стадиона. В самом режиме продолжаются ожесточенные дебаты о том, правильно ли правительство отреагировало на протесты. Некоторые консервативные члены парламента требуют казней. Другие призывают к саморефлексии, чтобы понять, как принципы революции были утрачены со сменой поколений. Некоторые лидеры откровенно выражают свое смущение.

Министр культуры и туризма Эззатолла Заргами рассказал в воскресенье, как один из тех, кто допрашивал тысячи задержанных протестующих, признал, что не понимает их.

«Я допрашивал заметных политических деятелей за свою жизнь. За несколько последних дней я допросил тысячи человек. Это были мои самые трудные допросы. Потому что я не понимаю, что они говорят, а они не понимают, что говорю я. Сколько бы я ни старался, я не могу», – процитировал слова участника допросов иранский министр.

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