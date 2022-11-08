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Умер создатель группы «Ласковый май»

  • 8.11.2022, 0:07
Умер создатель группы «Ласковый май»
Сергей Кузнецов

Сергея Кузнецова не стало в возрасте 58 лет.

Сегодня, 7 ноября, стало известно о смерти российского композитора Сергея Кузнецова. Его не стало в возрасте 58 лет.

По данным росСМИ, создатель группы «Ласковый май» имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно это и считают причиной смерти Кузнецова. Кроме того, Кузнецов страдал от алкогольной зависимости.

Сергей Кузнецов в 1986 году создал группу «Ласковый май», одним из участников которой был воспитанник детского дома Юрий Шатунов. Кузнецов написал для группы такие хиты как «Седая ночь», «Белые розы», «Розовый вечер».

Напомним, в июне 2022 года умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.

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