Умер создатель группы «Ласковый май» 8.11.2022, 0:07

Сергей Кузнецов

Сергея Кузнецова не стало в возрасте 58 лет.

Сегодня, 7 ноября, стало известно о смерти российского композитора Сергея Кузнецова. Его не стало в возрасте 58 лет.

По данным росСМИ, создатель группы «Ласковый май» имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно это и считают причиной смерти Кузнецова. Кроме того, Кузнецов страдал от алкогольной зависимости.

Сергей Кузнецов в 1986 году создал группу «Ласковый май», одним из участников которой был воспитанник детского дома Юрий Шатунов. Кузнецов написал для группы такие хиты как «Седая ночь», «Белые розы», «Розовый вечер».

Напомним, в июне 2022 года умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.

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