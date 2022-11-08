В Лимане российские оккупанты разрушили девятиэтажный дом 8.11.2022, 3:19

Фотофакт.

Российские оккупанты в Лимане Донецкой области нанесли удар по жилому девятиэтажному дому. В результате разрушены восемь этажей здания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области в Facebook в понедельник, 7 ноября.

В разрушенной части дома начался пожар, с первого этажа спасатели эвакуировали женщину. Пожар ликвидировали днем в понедельник.

Утром 7 ноября оккупанты атаковали Краматорск, Бахмут и ряд других городов. Как сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, по Краматорску вражеские войска выпустили четыре ракеты.

В Бахмуте в результате атак оккупантов погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены пять частных домов, многоэтажное здание и одно предприятие. На Лисичанском направлении россияне ранили одного жителя Лимана, также не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного. На Волновахском направлении ночью оккупанты продолжали интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки, без жертв.

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