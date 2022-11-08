Forbes: Морпехи России на Донбассе понесли наибольшие потери за одну операцию со времен войны в Чечне 8.11.2022, 4:43

Издание называет российскую попытку атаковать украинские силы в Павловке обреченной на провал.

Российская бригада морской пехоты потеряла 63 бойца в обреченной на провал двухдневной атаке против позиций армии Украины на востоке. Операция началась 4 ноября или немного раньше.

Очевидно, это были самые большие потери в рамках одной операции для небольшой группы элитных сил России со времен войн в Чечне в 1990-х годах, пишет Forbes. Издание объясняет, что морская пехота – это лучшие силы, оставшиеся в распоряжении Москвы после 8 месяцев изнурительной войны против решительных и опытных солдат Украины.

Издание объясняет, что «лучшие силы» России истощены после боев. Теперь «самые плохие силы» российской армии, включая 300 тысяч несчастных и плохо подготовленных призывников, вынуждены вести большинство боев. Обреченная российская атака была нацелена против украинского гарнизона в Павловке, расположенной в 45 километрах от Донецка. Гарнизон отразил российскую атаку, что подтвердил Генеральный штаб Украины в пятницу.

155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ была главной силой оккупационных войск в этом секторе с начала лета. Она базируется во Владивостоке, откуда ее отправили на украинскую территорию. Бригада, состоящая из трех тысяч солдат, а также сотен танков T-80, БМП-3 и БТР-82, пушек и артиллерии, участвовала в неудачной попытке захватить Киев в первые недели войны. После того, как украинские силы обороны разбили линии обеспечения, бригада в апреле вместе с другими российскими формированиями отступила из Киевской области в Беларусь, а оттуда ее отправили на Донбасс. Там она бросила свои последние батальоны против украинских сил обороны на линии между Егоровкой и Павловкой.

Forbes пишет, что дела у российских морпехов часто обстояли не очень хорошо. В августе в интернете появилось видео, на котором видно, как два БМП бригады едут через поле в направлении Егоровки и подрываются на противотанковых минах. Также 72-я механизированная бригада Украины опубликовала видео с рядом случаев уничтожения танков Т-80 и БМП 155-й гвардейской бригады морской пехоты РФ.

Но самые большие потери украинские защитники нанесли врагу позже, когда российские морпехи попытались вытеснить их из Павловки. Forbes пишет, что в этом населенном пункте у украинских сил было артиллерийское преимущество. И это серьезное изменение в довоенном балансе сил, ставшее заслугой систематических украинских усилий по уничтожению российских линий обеспечения и артиллерийских батарей в течение месяцев. Без достаточного запаса 122-миллиметровых снарядов 155-я гвардейская бригада морской пехоты не смогла подавить украинские пушки. Ее солдаты были беззащитны.

«Или страна займется массовым производством 122-миллиметровых снарядов, или же массовым производством гробов», - цитирует издание российского офицера, который комментировал битву за Павловку.

Forbes отмечает, что почти вдоль всего фронта, простирающегося от Донбасса до Херсона, российские силы отступают или обороняются, но не атакуют. Только на некоторых участках Россия пытается вести наступательные операции, в частности возле Павловки и Бахмута. Здесь ее армия терпит тяжелые потери и ничего не достигает.

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