Автомобиль депутата Госдумы РФ подорвался на мине под Херсоном 8.11.2022, 8:14

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Кортеж наехал на французскую противотанковую мину HPD-2A2.

Автомобиль охраны депутата Госдумы РФ и бывшего «главы правительства» группировки «ДНР» Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Об этом заявил российский военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сам Бородай не пострадал. Он находился в другом автомобиле, который едва не наехал на французскую противотанковую мину HPD-2A2.

На опубликованных кадрах видно, что у переднего автомобиля выбиты стекла и деформирован корпус. По словам Бородая, «кому-то не очень повезло».

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