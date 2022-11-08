Российские морпехи взбунтовались после разгрома под Павловкой 8.11.2022, 8:35

1,300

Минобороны РФ выпустило фейк, чтобы успокоить военных.

Катастрофа под Павловкой: Единственная за последний месяц наступательная операция российских войск закончилась бунтом морской пехоты 12

Российское «наступление» под Павловкой на Донбассе закончилось катастрофой и разгромом «элитных» подразделений 155-й бригады морской пехоты РФ.

Российские генералы начали наступление на деревню под Угледаром в ту же ночь с 28 на 29 октября, когда украинские беспилотники разгромили российский флот в бухте Севастополя.

Российские СМИ и кремлевские «военкоры» подавали эту вылазку так, словно речь о большом городе. Но деревню Павловка взять не удалось.

. После недели боев стали ясными масштабы потерь российских войск.

«Срочно!!! ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ В ПАВЛОВКЕ (ДНР). Морпехи нашей 155-й бригады обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко», — написал российский фронтовой блогер Сладков.

«Сказано: большие потери, невозможность донести до высшего руководства информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры», — отметил Сладков.

«В Павловке все объективно плохо, — пишет другой пропагандист, Wargonzo. — Ходаковский открыто наезжает на тех, кто планировал операцию».

«Потери есть, не скроем,

Еще один блогер, Романов, описал ситуацию так: «На позиции приехал тыловой генерал с военной полицией. Останавливают гражданский транспорт, забирают в комендатуру. Потом машину сжигают, а тех, кто в ней был, отправляют в штурмовой отряд на передовую,— описывает обстановку он. — Морская пехота быстро кончается. Только в одной бригаде за четыре дня — минус 300 человек и 50% техники».

Аналитики Института изучения войны ISW отмечают, что министерству обороны России пришлось оправдываться в ответ на многочисленные возмущения блогеров по поводу данных о больших потерях войск и плохом командовании ими. Речь идет о личном составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую ВСУ «денацифицировали» под Павловкой на Донетчине.

Отмечается, что 6 ноября российские блогеры опубликовали и распространили письмо, в котором утверждалось, что российское военное руководство «бросило» 155-ю бригаду в «непонятное наступление» под Павловкой. Там она понесла потери в размере более 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, а также потеряла половину своей техники, причем все это в течение четырех дней.

В письме прямо обвиняются командующий Восточным военным округом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, командир 155-й бригады полковник Зураб Ахмедов и начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Также там содержится призыв к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко провести независимую проверку действия офицеров, участвовавших в планировании и проведении недавнего наступления российских войск в западной части Донетчины.

7 ноября минобороны РФ дало редкий ответ на такое возмущение и заявило, якобы менее 1% бригады было убито и менее 7% ранено за последние десять дней, а вместо этого «украинские силы понесли большие потери». Губернатор Кожемяко также попытался оправдаться, утверждая, что потери бригады сильно преувеличены, и (без предоставления доказательств) предположил, что письмо было «продуктом украинских спецслужб». Он заверил, что связался с командованием бригады и передал дело в российскую военную прокуратуру.

«Минобороны России оставалось на редкость молчаливым в отношении критики блогерами неудач страны на протяжении всей войны в Украине – в отличие от Кремля, который время от времени косвенно затрагивает нарративы пропагандистов. Публичный ответ министерства на возмущение указывает на то, что некоторые российские блогеры имеют значительные рычаги воздействия на взаимодействие минобороны в информпространстве, а также предполагает, что ситуация в Павловке достаточно ужасна, чтобы требовать ответа», – сделали вывод в ISW.

Украинские СМИ сообщают, что оставшиеся в живых морские пехотинцы РФ начали бунтовать и требовать от военного руководства ответа за огромные потери под Павловкой.

Минобороны РФ выпустило фейк, чтобы успокоить военных.

Три российских морских пехотинца 155-ой бригады Тихоокеанского флота, видимо, выполняя приказ командования, экстренно записали видео, чтобы опровергнуть массовые потери в своем строю, нанесенные Силами обороны ВСУ. Оккупанты с грустными лицами и неубедительной речью пытаются взбодрить россиян и убедить, что вся информация об их разгроме – «фейк».

Очевидно, что морпехам поступил приказ попытаться опровергнуть резонансные вести об их ликвидации в Угледаре (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

но не такие значительные, как об этом пишут. Просим, не верить фейкам. На украинской стороне тоже есть потери, там воюют такие же солдаты, люди как мы», – утверждает мужчина с печалью в глазах.

Захватчики отметили, что для их душевного равновесия крайне важно знать, что в самой России все спокойно и нет паники. Поэтому, по версии оставшихся морпехов, лучше россиянам получать новости не из украинских или мировых изданий, а от пропагандистов, вещающих с территории РФ или аннексированных территорий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».