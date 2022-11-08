«Трое суток не ели, не пили, свои же обстреляли» 8.11.2022, 8:37

ВСУ взяли в плен десятки мобилизованных из Москвы.

Украинские военные из 92-й бригады, воюющие в Луганской области, взяли в плен партию российских оккупантов.

Москвичи признались, что командиры их бросили, как только начался обстрел.

Видео публикует ТГ-канал «Украина 365».

В кадр попал 21 «мобик» из 9-го полка армии РФ. «Командиры бросили. Бросили на убой. По трое суток не ели, не пили, жили в окопах мокрых. Свои же обстреляли. Свои по своим стреляют. Сидели трое суток, по нам шмаляли свои. Связи никакой», - перебивая друг друга, говорили они.

Со слов пленных, после мобилизации не прошло и месяца, как их перебросили на передовую.

«Кидают сразу на передок, как мясо. (Командование – ред.) Убежали самые первые, начался обстрел – они убежали», - жалуются оккупанты.

Россияне признались, что ВСУ к ним относятся в разы лучше, чем российское командование, которое несет за них ответственность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».