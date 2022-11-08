«Трое суток не ели, не пили, свои же обстреляли»
- 8.11.2022, 8:37
ВСУ взяли в плен десятки мобилизованных из Москвы.
Украинские военные из 92-й бригады, воюющие в Луганской области, взяли в плен партию российских оккупантов.
Москвичи признались, что командиры их бросили, как только начался обстрел.
Видео публикует ТГ-канал «Украина 365».
В кадр попал 21 «мобик» из 9-го полка армии РФ. «Командиры бросили. Бросили на убой. По трое суток не ели, не пили, жили в окопах мокрых. Свои же обстреляли. Свои по своим стреляют. Сидели трое суток, по нам шмаляли свои. Связи никакой», - перебивая друг друга, говорили они.
Со слов пленных, после мобилизации не прошло и месяца, как их перебросили на передовую.
«Кидают сразу на передок, как мясо. (Командование – ред.) Убежали самые первые, начался обстрел – они убежали», - жалуются оккупанты.
Россияне признались, что ВСУ к ним относятся в разы лучше, чем российское командование, которое несет за них ответственность.