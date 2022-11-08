Глава лукашенковских «сил спецопераций» стал посмешищем в Сети

Глава лукашенковских «сил спецопераций» стал посмешищем в Сети21
- 8.11.2022, 8:44
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Генерал-майора сравнили с командующим украинским спецназом.
Волна слухов об угрозе со стороны Беларуси побудила украинцев обратить внимание на командующих войсками РБ. Разыскав в сети фото командующего Сил специальных операций Беларуси, генерал-майора Вадима Денисенко, пользователи были шокированы его внешним видом.
Известный украинский активист Сергей Стерненко сравнил снимки приспешника Лукашенко и командующего ССО Украины Виктора Хоренко. Он опубликовал коллаж двух фото в Twitter.
Сравнение вызвало у пользователей гомерический смех и породило кучу мемов и фотолжаб.
Дело в том, что в первую очередь бросается в глаза огромная разница между подтянутым украинским руководителем ССО, вид которого излучает здоровье, физическую силу и закаленность, и потрепанным и похожим на пьяницу с опытом его белорусским «коллегой».
Стерненко признался, что и сам поначалу не поверил в то, что увидел главу ССО Беларуси. Он иронично отметил, что, наверное, эта аббревиатура у соседей расшифровывается как «Силы спиртовых операций».
Пользователи сети также не смогли пройти мимо головного убора Денисенко, сравнимого с «вертолетной площадкой». Кроме того, они обратили внимание на «беременный» живот белорусского военного – в сети шутят, что Денисенкор «съел ССО».