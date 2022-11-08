Муж пропагандистки Симоньян публично признал слабость армии РФ и Путина 12 8.11.2022, 8:56

11,128

Тигран Кеосаян

На российском ТВ заявили, что не способны победить Украину в боях.

Муж топ-пропагандистки РФ Маргариты Симоньян режиссер Тигран Кеосаян считает, что Кремль все-таки должен нажать красную кнопку, чтобы победить в войне против Украины.

Однако, пытаясь подобрать слова, чтобы выслужиться перед Кремлем, он все-таки признал, что российская армия не в состоянии победить ВСУ в честном бою.

«Ни в одной войне не может быть поражения у ядерной державы. Если у руководства ядерной державы хватит тестикул применить в тот самый конкретный момент ядерное оружие, значит ядерная держава, особенно такая, как Россия, у которой есть триада, проиграть априори не может», – сказал он.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

Таким образом, он признал, что Россия сможет заявить о своей победе, только если применит ядерное оружие. Других вариантов у Путина, который организовал «спецоперацию», нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».