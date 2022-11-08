В Астрахани, куда морем доставляли иранские дроны, загорелся российский корабль 1 8.11.2022, 8:59

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Пожар тушили более трех часов.

В российской Астрахани, расположенной в дельте Волги вблизи Каспийского моря, вспыхнул корабль: причины возгорания не озвучивают, огонь пожарные укрощали в течение трех с половиной часов.

Инцидент произошел 7 ноября около 18:00 по местному времени, сообщает астраханская редакция российского издания «Московский комсомолец».

«В Астрахани произошло возгорание находящегося на берегу на улице Атарбекова судна, 37. Об этом «МК в Астрахани» сообщили в региональном управлении МЧС россии. По данным ведомства, на месте происшествия с огнем борются 7 единиц специальной техники и 18 человек личного состава МЧС», – утверждают журналисты.

Заметим, по указанному адресу в Астрахани расположен филиал судоремонтного завода «Звездочка». Завод специализируется на ремонте кораблей ВМФ, включая их вооружение, а также ремонт гражданских плавсредств. Занимается строительством судов длиной до 97 м и доковым весом до 800 тонн.

Около 21:30 по местному времени пожар был ликвидирован, передают росСМИ. Для этого понадобилось 13 единиц спецтехники и 35 спасателей МЧС. Российские журналисты также предполагают, что судно находилось на ремонте – об этом якобы свидетельствует наличие крана у причала, однако, возможно, на корабль что-то загружали или разгружали.

Кадры яркого зарева в вечернем небе над Волгой выложил в своем телеграмм-канале народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Мысягин.

«Снова кто-то курил в неположенном месте», – прокомментировал в сообщении нардеп.

В комментариях сообщество отметило интересное место возгорания. Предполагают, что именно Астрахань является одним из ключевых пунктов приема морских грузов из Ирана – в частности, печально известных дронов «Shahed 136» или, по крайней мере, комплектующих для их сборки.

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