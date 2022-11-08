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Коренной перелом в войне

  • 8.11.2022, 9:09
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Коренной перелом в войне

Россия существенно уступает Украине в гонке потенциалов.

У оккупантов РФ уже начались проблемы, которые будут только усугубляться, при этом оккупанты существенно уступают в гонке потенциалов, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он прогнозирует, что коренной перелом в войне может произойти в феврале-марте 2023 года. Такой прогноз он дал в эфире Фейгин Live.

«Они сняли все свои войска, все свои ЧВК, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже с Мали последних, которые там охраняли урановые рудники», — отметил собеседник.

РФ достает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи, а также испытывает серьезные проблемы с ракетами, которые пытается купить у Ирана и доставить через Каспийское море, подчеркнул он.

«Мобилизацию не удается закончить, поэтому вся эта история - билет в один конец. Февраль-март, я думаю, наступит коренной перелом. И поэтому они принимают все меры, чтобы конфликт заморозить, затянуть или договориться о прекращении огня», — добавил Арестович.

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