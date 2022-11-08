Коренной перелом в войне
- 8.11.2022, 9:09
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Россия существенно уступает Украине в гонке потенциалов.
У оккупантов РФ уже начались проблемы, которые будут только усугубляться, при этом оккупанты существенно уступают в гонке потенциалов, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он прогнозирует, что коренной перелом в войне может произойти в феврале-марте 2023 года. Такой прогноз он дал в эфире Фейгин Live.
«Они сняли все свои войска, все свои ЧВК, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже с Мали последних, которые там охраняли урановые рудники», — отметил собеседник.
РФ достает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи, а также испытывает серьезные проблемы с ракетами, которые пытается купить у Ирана и доставить через Каспийское море, подчеркнул он.
«Мобилизацию не удается закончить, поэтому вся эта история - билет в один конец. Февраль-март, я думаю, наступит коренной перелом. И поэтому они принимают все меры, чтобы конфликт заморозить, затянуть или договориться о прекращении огня», — добавил Арестович.