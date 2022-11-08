Соболенко проиграла в финале Итогового турнира WTA 7 8.11.2022, 9:16

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фото: getty images

У нее нет ни одного титула в этом году.

Белоруска Арина Соболенко, известная своей пролукашенковской позицией, не сумела победить в решающем матче на Итоговом турнире WTA в США. В финале теннисистка уступила шестой ракетке мира француженке Каролин Гарсии.

Счет матча не в пользу Соболенко — 6:7, 4:6.

Напомним, что на WTA Finals с призовым фондом 5 млн долларов отбирались восемь лучших теннисисток согласно рейтингу. Арина (№ 7 рейтинга) по ходу Итогового турнира победила Онс Жабер из Туниса (№ 2), уступила гречанке Марии Саккари (№ 5), одолела американку Джессику Пегулу (№ 3) и польку Игу Швентек (№ 1). А вот в финале не сумела совладать с Гарсией.

Это был третий проигранный финал Соболенко в этом году. Последний раз белоруска побеждала на турнире WTA в мае 2021-го.

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