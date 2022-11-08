Соболенко проиграла в финале Итогового турнира WTA

Соболенко проиграла в финале Итогового турнира WTA7
- 8.11.2022, 9:16
- 2,998
У нее нет ни одного титула в этом году.
Белоруска Арина Соболенко, известная своей пролукашенковской позицией, не сумела победить в решающем матче на Итоговом турнире WTA в США. В финале теннисистка уступила шестой ракетке мира француженке Каролин Гарсии.
Счет матча не в пользу Соболенко — 6:7, 4:6.
Напомним, что на WTA Finals с призовым фондом 5 млн долларов отбирались восемь лучших теннисисток согласно рейтингу. Арина (№ 7 рейтинга) по ходу Итогового турнира победила Онс Жабер из Туниса (№ 2), уступила гречанке Марии Саккари (№ 5), одолела американку Джессику Пегулу (№ 3) и польку Игу Швентек (№ 1). А вот в финале не сумела совладать с Гарсией.
Это был третий проигранный финал Соболенко в этом году. Последний раз белоруска побеждала на турнире WTA в мае 2021-го.