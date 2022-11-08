В Браславе произошел пожар в гостинице

В Браславе произошел пожар в гостинице3
- 8.11.2022, 9:27
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Спасли постояльца в «не адекватном состоянии».
В браславской гостинице вечером в понедельник сработала пожарная сигнализация. Спасатели на руках вынесли постояльца, его с ожогами доставили в больницу, сообщает МЧС.
Оповещение о сработавшей сигнализации поступило диспетчерам около 19 часов вечера 7 ноября. Возгорание произошло в гостинице по улице Советской, в номере на втором этаже.
— Внутри мы увидели огонь: горели постельные принадлежности на кровати, здесь же сидел мужчина, он был в сознании, однако не в адекватном состоянии, выйти из опасной зоны сам не мог, — рассказал один из пожарных.
Спасатели на руках вынесли постояльца на улицу и передали медикам, а потом потушили возгорание огнетушителем. Спасенного мужчину 1977 года рождения госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.
В самой же гостинице огонь повредил кровать и матрац, закопчен номер. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.