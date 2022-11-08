В Браславе произошел пожар в гостинице 3 8.11.2022, 9:27

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иллюстрационное фото

Спасли постояльца в «не адекватном состоянии».

В браславской гостинице вечером в понедельник сработала пожарная сигнализация. Спасатели на руках вынесли постояльца, его с ожогами доставили в больницу, сообщает МЧС.

Оповещение о сработавшей сигнализации поступило диспетчерам около 19 часов вечера 7 ноября. Возгорание произошло в гостинице по улице Советской, в номере на втором этаже.

— Внутри мы увидели огонь: горели постельные принадлежности на кровати, здесь же сидел мужчина, он был в сознании, однако не в адекватном состоянии, выйти из опасной зоны сам не мог, — рассказал один из пожарных.

Спасатели на руках вынесли постояльца на улицу и передали медикам, а потом потушили возгорание огнетушителем. Спасенного мужчину 1977 года рождения госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

В самой же гостинице огонь повредил кровать и матрац, закопчен номер. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

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