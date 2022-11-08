Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Балтийским морем 1 8.11.2022, 9:34

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Министерство обороны Литвы сообщило подробности.

Истребители НАТО дважды в неделю перехватывали самолеты России. Последние позволили себе улетать без плана полета в международном воздушном пространстве.

Авиацию России перехватывали над Балтийским морем. Об этом сообщило балтийское издание delfi.lt, ссылаясь на Министерство обороны Литвы.

4 ноября инцидент произошел с самолетом-заправщиком Ил-78 России, что:

летел из Калининграда на материковую часть России без плана полета;

однако использовал бортовой транспондер;

а также радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

Второй летел на следующий день – 5 ноября.

«В пятницу, 5 ноября, истребители НАТО были направлены на перехват военного самолета Ил-76, летевшего без предварительного плана полета и без использования бортового транспондера», – говорится в сообщении.

Также известно, что российский самолет, как и в прошлый раз, поддерживал радиосвязь с региональным центром управления движением.

Именно из-за этих российских вылетов НАТО поднимало в небо свои истребители. Предварительно известно, что миссию Североатлантического союза по контролю за воздухом Балтии выполняют с авиабаз в Литве и Эстонии.

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