Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Балтийским морем

Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Балтийским морем1
- 8.11.2022, 9:34
- 5,370
Министерство обороны Литвы сообщило подробности.
Истребители НАТО дважды в неделю перехватывали самолеты России. Последние позволили себе улетать без плана полета в международном воздушном пространстве.
Авиацию России перехватывали над Балтийским морем. Об этом сообщило балтийское издание delfi.lt, ссылаясь на Министерство обороны Литвы.
4 ноября инцидент произошел с самолетом-заправщиком Ил-78 России, что:
летел из Калининграда на материковую часть России без плана полета;
однако использовал бортовой транспондер;
а также радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.
Второй летел на следующий день – 5 ноября.
«В пятницу, 5 ноября, истребители НАТО были направлены на перехват военного самолета Ил-76, летевшего без предварительного плана полета и без использования бортового транспондера», – говорится в сообщении.
Также известно, что российский самолет, как и в прошлый раз, поддерживал радиосвязь с региональным центром управления движением.
Именно из-за этих российских вылетов НАТО поднимало в небо свои истребители. Предварительно известно, что миссию Североатлантического союза по контролю за воздухом Балтии выполняют с авиабаз в Литве и Эстонии.