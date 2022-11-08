ISW: Путин попал в зависимость от нескольких человек 8.11.2022, 9:35

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Власть главы Кремля ослабевает.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров остаются самостоятельными фигурами из-за зависимости президента РФ Владимира Путина от их сил в войне против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Российская провоенная фракция силовиков усиливает свое влияние отчасти для продвижения личных интересов в России и на оккупированной территории Украины, а не исключительно для победы в войне», - отметили аналитики.

В отчете ISW указывается, что Пригожин подтвердил 6 ноября, что «Вагнер» открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне пределов вооруженных сил России.

Он прилагает усилия по укреплению своей независимой власти, подчеркивая, что российские чиновники должны возложить на региональный бизнес ответственность за обеспечение ополчения.

«Его выступления в СМИ зафиксировали ту же идею сотрудничества между российским правительством и бизнесом, что, вероятно, указывает на то, что он пытается расширить свою властную базу, ориентированную на «Вагнер», в России, одновременно подрывая объединенные российские операции в Украине», - предполагают специалисты.

В Институте изучения войны информируют, что другой член партии «силовиков» - Кадыров - также пытается обеспечить себе бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину.

Более того, в «Украинском центре сопротивления» отмечали, что глава Чечни и его полевые командиры наращивают бизнес-сети на оккупированных территориях.

Аналитики объяснили: «И Пригожин, и Кадыров остаются самостоятельными фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине».

В ISW также рассказали, что российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях по Кремлю, которые, несмотря на его неоднократные возражения, показывают, что он создал в обществе представление о том, что он может занять властную позицию.

«Такие дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина как единственного лидера для России», - подчеркивают специалисты.

Кроме этого, в Институте изучения войны добавляют, что Пригожин, вероятно, сохраняет доступ к ключевым чиновникам Кремля, а Центр Украинского Сопротивления даже утверждал, что у него была неофициальная встреча с главой администрации президента РФ Антоном Вайно, во время которой они якобы обсуждали негативное влияние Путина на российскую военную кампанию и неприязнь к высшему военному командованию.

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