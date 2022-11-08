Россиянин пошел на необычный шаг, чтобы скрыться от мобилизации

Россиянин пошел на необычный шаг, чтобы скрыться от мобилизации4
- 8.11.2022, 9:47
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Видеофакт.
Россияне, которых Москва отправляет на войну в Украину, придумывают разные способы избегания мобилизации. Некоторые мужчины призывного возраста уезжают навсегда из страны-оккупанта, а некоторые убегают за пределы населенных пунктов.
Об одном из таких случаев рассказала служба BBC.
Как говорится в сюжете, один россиянин решил не стоять в длинных очередях в аэропортах и на границах, а ушел жить в лес.
Зовут мужчину Адам Калинин. До войны работал, имея престижную профессию, в ИТ-сфере. Когда наступили трудные времена с перспективой умереть на чужбине, решил переселиться за пределы населенных пунктов.
Россиянин за месяц проживания в туристической палатке наладил быт и даже начал собственноручно строить дом. В его планах - вернуться в родной городской дом - как только завершится война с Украиной.
«Я просто турист, можно сказать», - шутит айтишник.