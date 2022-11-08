Россиянин пошел на необычный шаг, чтобы скрыться от мобилизации 4 8.11.2022, 9:47

6,820

Видеофакт.

Россияне, которых Москва отправляет на войну в Украину, придумывают разные способы избегания мобилизации. Некоторые мужчины призывного возраста уезжают навсегда из страны-оккупанта, а некоторые убегают за пределы населенных пунктов.

Об одном из таких случаев рассказала служба BBC.

Как говорится в сюжете, один россиянин решил не стоять в длинных очередях в аэропортах и на границах, а ушел жить в лес.

Зовут мужчину Адам Калинин. До войны работал, имея престижную профессию, в ИТ-сфере. Когда наступили трудные времена с перспективой умереть на чужбине, решил переселиться за пределы населенных пунктов.

Россиянин за месяц проживания в туристической палатке наладил быт и даже начал собственноручно строить дом. В его планах - вернуться в родной городской дом - как только завершится война с Украиной.

«Я просто турист, можно сказать», - шутит айтишник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».