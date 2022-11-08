«Лучшая улица» в Минске закрылась всего через пару месяцев после открытия 8.11.2022, 9:53

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фото: realt

Журналисты выяснили, что пошло не так.

В конце лета во дворике Минского часового завода «Луч» появилось новое место с уличной едой — «Лучшая улица». Организаторы анонсировали, что она будет работать целый год, но, судя по всему, что-то пошло не так. И если перед открытием нового модного проекта о нем говорили все, то его внезапное закрытие осталось почти незамеченным. Издание CityDog попыталось разобраться, что там произошло.

Как все начиналось: ажиотаж в СМИ и несколько переносов открытия

В начале июля дворик завода «Луч» в пяти минутах от «Парка Чалюскінцаў» стали активно разрисовывать граффити и муралами, а в инстаграме появился аккаунт нового фудкорта. Там разместили пост о наборе операторов и анонсировали скорое открытие.

Ожиданий от нового проекта у минчан было много: яркое место в стиле латиноамериканских кварталов, где обещали кормить, поить, устраивать ивенты и, в отличие от конкурентов, работать круглый год, должно было стать новой точкой притяжения.

Интерес подогревали СМИ и блогеры, которые делали много обзоров и будто нарочно вбрасывали разные даты открытия.Сначала говорили, что проект заработает 22 июля, потом появилась информация, что фудкорт откроют 1 августа — но и этого не состоялось. По итогу «Лучшая улица» начала принимать посетителей 12 августа — но в тестовом режиме.

За первые три дня работы в тестовом режиме, по данным организаторов, фудкорт посетили около 20 000 человек. Дату официального открытия обещали сообщить позже и устроить по этому случаю мероприятие с выступлениями артистов, кавер-бэндами и мастер-классами — но видимо, решили, что это уже не актуально.

Что происходило на улице в течение этих двух месяцев?

На этапе запуска «Лучшей улицы» анонсировали, что посетителей будут ждать 28 фуд-траков — от европейской до кубинской кухонь, но в сентябре их работало всего 15. Причем, в комментариях под инстаграм-постами минчане сетовали, что, несмотря на объявленный режим работы с 12 дня, в это время много заведений оставались закрытыми — и даже спустя несколько часов открывались не все.Да и само время работы улицы подкорректировали: если изначально заявляли, что ждут гостей ежедневно с 12:00 до 02:00, то позже стали закрываться в 23:00.

Несмотря на это, за два месяца с небольшим на «Лучшей улице» успели провести Бачата open air, Family days с аниматорами и конкурсами, модный показ белорусских дизайнеров, «Горошек маркет» и несколько закрытых мероприятий. По выходным тут играли диджеи и кавербэнды, устраивали игры и караоке, показывали прямые трансляции футбольных матчей. Прошло и несколько кинопоказов — но потом их вдруг отменили по техническим причинам.

А 13 октября в аккаунте проекта вдруг появилось следующее сообщение: «Друзья, «Лучшая Улица» уходит на каникулы! С 15 октября мы закрываем наши ворота до нового фуд-сезона, но обязательно вернемся на новогодние праздники. А встретимся с вами уже следующей весной с обновлениями. Следите за нами в социальных сетях, чтобы не пропустить рождественские акции и гуляния».

Что могло пойти не так: «Минску сейчас нужно не более одной уличной фуд-площадки»

CityDog.io обратился за комментарием к «Лучшей улице», но на наш запрос, увы, не ответили. Поэтому мы попросили предположить, что могло пойти не так, одного из минских рестораторов, который пожелал остаться анонимным.

Этот эксперт допустил проблемы с качеством и стабильностью еды. Совершенно точно городу сейчас не нужно больше одной уличной фуд-площадки. Наверняка был не самый удачный сезон, осенняя погода не располагала, и место не совсем удачное, потому как в пешей доступности нет больших современных кварталов, а для посещения таких проектов очень важна молодая аудитория. И соответственно это не центр, куда все же люди съезжаются чаще.

Относительно того, что людям в сегодняшних реалиях может быть не до еды и забав, ресторатор ответил, что в принципе людям всегда до еды, вопрос только где и за сколько. Просто не особенно актуальный формат для наших широт. У нас не так много теплых месяцев, чтобы есть на улице было комфортно. К тому же цены на фуд-площадках часто не слишком отличаются от цен в заведениях с сервисом и полным комфортом.

Что касается таких минских проектов, как «Песочница» или Lidbeer Dvor, которые успешно работают уже не первый сезон, то, по мнению эксперта, у Lidbeer Dvor есть бюджет на поддержку проекта в тяжелые месяцы, а «Песочница» была первой и долго единственной — поэтому стала легендой и глубоко засела в сознание людей.

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