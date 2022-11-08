В США резко ответили Пригожину, который пообещал вмешиваться в американские выборы 8.11.2022, 10:15

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Евгений Пригожин

Госдепу известно о связях «фабрики троллей» с Кремлем.

Соединенные Штаты Америки готовы дать решительный ответ не только словами, но и действиями на любые попытки отдельных лиц, организаций или стран вмешаться в промежуточные выборы. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

«Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательство в наши выборы, независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это засвидетельствовали не только словами, но и действиями», – подчеркнул он.

Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина и его так называемого Агентства интернет-исследований (известного как «фабрика троллей»), а в 2021-м – против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.

«Тот человек, который делает такие заявления, не делал бы этого, если бы Кремль на определенном уровне не согласовал бы это», – отметил Прайс, комментируя слова Пригожина.

Пригожин 7 ноября в комментарии Russia News сделал де-факто заявление о том, что Россия вмешивалась в выборы в США.

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», – сказал он.

В конце июля в Госдепартаменте США заявили о готовности выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В Госдепе утверждают, что Пригожин финансировал «Агентство интернет-исследований» (известном как «фабрика троллей». – ред.) через ряд подконтрольных ему фирм. «Фабрика троллей» начала операции по вмешательству в политическую систему США в 2014 году, включая президентские выборы в США в 2016 году.

В США считают, что вмешательство в американские выборы было санкционировано руководством РФ, российские власти отрицали вмешательство.

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