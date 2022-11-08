Турция запретила самолетам РФ летать над страной 1 8.11.2022, 10:21

5,690

Время полета из России в Египет значительно увеличилось.

Турецкие власти запретили российским самолетам с двойной регистрацией использовать воздушное пространство страны. Ограничение вступило в силу 1 ноября.

Член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная в комментарии российскому изданию РБК отметила, что время полета из России в Египет увеличилось 20-30 минут, но на стоимость туров это не повлияло.

При этом в Минтрансе РФ подобные решения Турции уже назвали «дискриминацией». В ведомстве заявили, что якобы противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации.

Кроме того, виновными оказались и Бермуды, которые не снимают российские самолеты со своей регистрации.

«Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей. Затягивание же дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром является грубым нарушением Чикагской конвенции», - заверили в Минтрансе.

Санкции против российских самолетов - что известно

С 24 февраля авиакомпании перестали использовать территорию Российской Федерации. В связи с этим в правительстве РФ начали обсуждать национализацию чужих самолетов.

Кроме того, в начале марта Airbus прекратил техобслуживание самолетов российских авиакомпаний. В свою очередь Москва обратилась к Пекину для закупки запчастей для самолетов, но в там отказали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».