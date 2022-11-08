«Вам врут»: Зеленский по-русски прокомментировал разгром российских морпехов в Павловке 3 8.11.2022, 10:27

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Владимир Зеленский

Донецкая область стала эпицентром наибольшего безумия оккупантов.

В ходе традиционного обращения президент Украины Владимир Зеленский по-украински сказал, что в Донецкой области ежедневно гибнут сотни российских военных, а территория «завалена телами оккупантов».

«В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага», — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Донецкая область как и раньше остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, они гибнут перед украинскими позициями сотнями ежедневно.

«Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов», — отметил глава государства.

После, перейдя на русский язык, Зеленский рассказал, что морские пехотинцы из Приморья пожаловались губернатору своего края Олегу Кожемяко на «колоссальные потери», а тот в ответ «предсказуемо соврал», сказав, что «потери далеко не такие».

«Губернатору оттуда, наверное, лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Ну, или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех «не таких»», — заявил Зеленский.

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