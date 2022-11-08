«Это было одно из самых дешевых предложений по недвижимости в Минске» 8.11.2022, 10:41

Как сейчас живется в домах эконом-класса в Степянке.

Если посмотреть на карту Минска, то Степянка выглядит на ней как затерянный остров посреди океана (в нашем случае — лесного массива). Здесь есть и частные дома, и остатки военного городка, и абсолютно новые высотки. Именно современную застройку, причем с довольно экономичным по меркам столицы ценником, изучили журналисты realt.by.

До нужной нам улицы, названной в честь первого Героя Беларуси военного летчика Владимира Карвата, добираемся с фотографом разными путями. Я еду с улицы Запорожской на 1119-й маршрутке, а Даша от станции метро «Восток» на 95-м автобусе.

Обе прибываем относительно быстро. Пятнадцать минут тряски по извилистым дорогам, через лес и частный сектор, и вот мы выныриваем на вполне себе столичной улице.

Вообще, до войны здесь располагалась железнодорожная станция Степянка и поселок железнодорожников Липки, состоявший из частных домов. Новую жизнь в район вдохнуло строительство военного аэродрома. Тогда в поселке появился Дом офицеров и воинские части со складами, ангарами и казармами. Потом здесь стали строить жилье для военных. В состав Минска Степянка вошла только в 1987 году.

Выходим у магазина. Осматриваемся. Вокруг идут активные работы. Узнаем, что сейчас здесь демонтируют старые военные ангары для техники. В этих местах, больше похожих на лес, скоро также появятся жилые высотки. Их будет строить УКС Заводского района. Пока же тут прокладывают магистральные сети, расширяют улицу Карвата в зоне остановочных пунктов.

На фоне всех раскопок возвышается старая водонапорная башня и памятник советскому истребителю-бомбардировщику Су-7БМ. На таком же летал и Владимир Карват.

Рядом на Геологической идут работы по строительству паркинга. К слову, эта автостоянка возводится именно для жителей жилого комплекса «Степянка», куда мы и направляемся.

Перед нами — явно остатки военной части, узнаваемые невысокие советские постройки теперь перепрофилированы в магазины, амбулатории и общежития.

Отдельно отметим старую водонапорку — с какой стороны ни начинай съемку нового квартала, она всегда в кадре.

Проходим мимо мини-рынка (кстати, он выглядит очень аккуратно), «Острова чистоты» и какой-то кафешки и пытаемся найти дорогу к новостройкам. Однако с первого раза завернуть к многоэтажкам не получается. Дорогу перегораживает то частная территория, то строительный забор, то раскопки. Приходится навернуть несколько дополнительных кругов, чтобы наконец выйти к жилому комплексу.

Пять новых домов от застройщика «БАРЭФ» в лице «Вива Капитал» стоят на небольшом возвышении и оттого выглядят еще более высокими. Три дома заселены еще в 2018-м, два — в процессе строительства.

Обращаем внимание, что с двух сторон жилой массив ограничен школьными заборами. Слева к домам примыкает школа № 182, справа − № 183. Школьники, проживающие в высотках, кстати, официально относятся к последней.

Из-за особенностей территории, дворы многоэтажек вряд ли понравятся перфекционистам. Дома, стоянки и детские площадки тут не выстроены по какой-то схеме, а скорее помещены туда, где было свободное место. Горки и качели для малышей расположены ближе к школам, парковки — в основном за домами.

Благодаря «небанальному» расположению дворовых точек притяжения, прогулка по жилому комплексу занимает больше обычных 5 минут.

В целом, территория возле домов ухожена — можно заметить клумбы и другие эксперименты с озеленением. Также отметим приятную раскраску домов — и с номером дома не ошибешься, и национальную принадлежность не забудешь.

Заворачиваем за дома на парковку и вновь утыкаемся в какие-то заборы. Виды из окон (особенно нижних этажей) тут, наверное, не самые лучшие. Перед нами — стоянка, за которой шуршат автосервисы, шиномонтажи и производственные постройки.

Возвращаемся к детской площадке и знакомимся с молодой женщиной, которая гуляет с сыном. Она живет в Степянке уже более 8 лет. Когда семья задумалась о расширении, то обратили внимание именно на эту стройку. Переезжать из обжитых мест не хотелось, да, и метр здесь на тот момент был самым недорогим в городе — на первом этапе в 2016-м году «квадрат» предлагался за 800 долларов. По мере продвижения стройки метры, конечно, дорожали, но в целом цена всегда крутилась около 900−1000 долларов.

− Как вам тут живется?

− Район − прекрасный. Смотрели другие кварталы, ездили, выбирали, все не то. Чего-то не хватало. Тут же у нас все рядом — школы (целых две), садики, магазин «Белмаркет», «Остров чистоты», минирыночек. Везде можно дойти без проблем. Для детей и взрослых возле школы сделали большой стадион. Велодорожки есть, ну и лес, конечно.

− А как с транспортом?

− Автобусы, маршрутка ходит до метро. В «Дану Молл» — пожалуйста, 15 минут, на «Тракторный» − столько же. Если на машине, то кольцевая тут совсем рядом.

Мужчина, паркующий автомобиль почти рядом с подъездом, районом также доволен.

− Есть вопросы с парковкой, если приехать не как сейчас днем, а вечером. Идти на Геологическую, где есть автостоянка и будет паркинг, не очень хочется. А вообще, для любителей активного отдыха и прогулок Степянка — хороший вариант. Зимой в лесу на лыжах можно покататься, при наличии снега — с детьми на горку сходить. Летом в лесополосе тоже хорошо — хочешь бегом занимайся, хочешь на велике катайся, хочешь — так гуляй. Некоторые у нас и за грибами туда ходят.

Еще одна наша собеседница отмечает, что когда переезжала, боялась, что будет чувствовать себя оторванной от города. О районе до этого особо ничего не знала, кроме названия железнодорожной станции. Да еще и знакомые пугали: мол, Степянка, это вообще где? Но оказалось, что с инфраструктурой тут все неплохо:

− Остановки рядом с домом, здесь же две школы, поликлиника, магазины. Есть пиццерия, небольшое кафе, почта в паре остановок, аптеки, мясная лавка, парикмахерская. Мест для прогулок также хватает. Летом можно посетить оборудованную зону отдыха в лесу − там озерцо с беседками и мангалами. Садики, конечно, как и везде, не пустуют, но попасть в них можно.

Из минусов женщина отмечает хаотичную застройку, соседство с заброшками (наследие военного городка) и большое количество машин в часы пик.

Что здесь продается?

На «вторичке» сейчас предлагается 6 вариантов. К примеру, евродвушку с ремонтом площадью 44 «квадрата» можно приобрести за 65 тысяч долларов.

Более вместительная двушка (60 «квадратов») со свежей отделкой и кухней, расположенная на последнем этаже 19-ти этажного дома, предлагается за 75 тысяч долларов.

Также есть двухкомнатные квартиры с ремонтом, кухней и техникой за 77 и 82 тысячи долларов.

Кстати, обратите внимание на аккуратные подъезды — несмотря на то, что застройщик позиционирует свои дома, как «эконом-класс», выглядит все очень прилично.

Что касается нового жилья, то сейчас тут достраиваются два панельных дома серии М111−90 на 19 и 16 этажей. Возводит комплекс застройщик «БАРЭФ» совместно с «Вива Капитал». Генеральным подрядчиком строительства выступает «МАПИД».

Среди вариантов планировок — однушки, «евродвушки», «евротрешки», а также стандартные двушки и трешки. Стоимость «квадрата» — 2550−2800 рублей. Отметим, что квартиры тут предлагаются с местом в паркинге, который уже возводится на улице Геологической. За машино-место нужно будет доплатить около 4−6 тысяч долларов. Сдадут дома весной следующего года.

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