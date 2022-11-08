Оккупанты начали накапливать плавсредства на левом берегу Днепра возле Херсона 8.11.2022, 10:43

Опубликованы спутниковые фото.

Российские оккупационные войска накапливают большое количество плавающих средств у временно оккупированного Херсона. Их могут использовать для транспортирования солдат.

Подтверждающие спутниковые снимки опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Дэвид Хелмс. На фото изображен 5-й затон.

Как свидетельствуют снимки, за последние две недели – с 16 октября по 5 ноября – враг скопил значительно большее количество плавсредств, которое он может в дальнейшем использовать для переброски живой силы на правый берег Днепра.

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