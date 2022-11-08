Оккупанты начали накапливать плавсредства на левом берегу Днепра возле Херсона
- 8.11.2022, 10:43
Опубликованы спутниковые фото.
Российские оккупационные войска накапливают большое количество плавающих средств у временно оккупированного Херсона. Их могут использовать для транспортирования солдат.
Подтверждающие спутниковые снимки опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Дэвид Хелмс. На фото изображен 5-й затон.
Как свидетельствуют снимки, за последние две недели – с 16 октября по 5 ноября – враг скопил значительно большее количество плавсредств, которое он может в дальнейшем использовать для переброски живой силы на правый берег Днепра.