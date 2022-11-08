закрыть
8 ноября 2022, вторник, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украину бегут белорусы и даже россияне

  • 8.11.2022, 10:53
  • 6,608
В Украину бегут белорусы и даже россияне

Они нелегально переходят украинско-белорусскую границу.

В Украину из РБ нелегально переходят белорусы и даже россияне. Об этом заявил руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

«Такие случаи не единичны. Просто мы о них не пишем, не говорим», — говорит он.

«Есть у нас случаи не только белорусов, но и пересечения границы даже гражданами РФ, у которых есть цель встать на сторону Украины, воевать против российского агрессора», — добавляет Коваль. По его словам, перебежчиками занимается СБУ, «проверяется настоящая их мотивация». «Если они действительно настроены, мотивированы, назовем их так, друзья Украины, то они идут служить», — отмечает глава Ровенской областной военной администрации.

Есть случаи, когда украинцы пытаются нелегально переходить в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко