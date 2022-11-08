В Украину бегут белорусы и даже россияне 8.11.2022, 10:53

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Они нелегально переходят украинско-белорусскую границу.

В Украину из РБ нелегально переходят белорусы и даже россияне. Об этом заявил руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

«Такие случаи не единичны. Просто мы о них не пишем, не говорим», — говорит он.

«Есть у нас случаи не только белорусов, но и пересечения границы даже гражданами РФ, у которых есть цель встать на сторону Украины, воевать против российского агрессора», — добавляет Коваль. По его словам, перебежчиками занимается СБУ, «проверяется настоящая их мотивация». «Если они действительно настроены, мотивированы, назовем их так, друзья Украины, то они идут служить», — отмечает глава Ровенской областной военной администрации.

Есть случаи, когда украинцы пытаются нелегально переходить в Беларусь.

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