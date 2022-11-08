«Одно ранение — и мы трупы» 3 8.11.2022, 10:55

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В РФ отправляют на войну тяжело больных мобилизованных.

В Москве двух мобилизованных мужчин с гепатитом С собираются отправить на фронт в Украину. 27 сентября Вячеслава Кожекина и Виталия Соломенцева привезли в воинскую часть 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в поселке Мосрентген. Оба мужчины страдают от гепатита C, однако больше месяца им отказываются проводить медкомиссию и освобождать от службы. Более того, их полк хотят отправить на фронт в Украину.

Мужчины говорят, что не могут выполнять боевые задачи, пишет ТГ-канал «Осторожно, новости».

«Одно ранение, и мы трупы: никто медицинскую помощь нам оказывать не будет», - заявляют «мобики».

Коженкин заболел гепатитом 12 лет назад, как - не знает. Соломенцев подхватил инфекционное заболевание во время второй Чеченской кампании, когда делал татуировку в антисанитарных условиях. Оба не могут переносить физические нагрузки: у них моментально возникают сильные боли в печени, от которых можно потерять сознание.

Однако военное командование «мобиков» игнорирует ситуацию, медики в части также не помогают. Хотя признают: если людей с таким диагнозом ранят, им никто не поможет: кровь мужчин заразна.

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