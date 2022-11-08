Почему мы не просыпаемся после первого звонка будильника? 3 8.11.2022, 11:03

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Ученые ответили.

Кнопка повтора сигнала будильника через определенный промежуток времени (обычно 10 минут) – очень популярная функция. Трудно найти приложение для телефона или будильник без нее – и это несмотря на множество предупреждений экспертов о том, что повторные сигналы вредны для нас, пишет techinsider.

Ученые, исследующие сон, утверждают, что такие сигналы теоретически могут прерывать наши циклы сна, затрудняя пробуждение. В полусне эта кнопка повтора выглядит очень заманчивой... но отключение будильника еще на несколько минут просто переводит наше тело в следующий цикл сна, а затем его снова прерывает сигнал. Несмотря на такое негативное отношение к этой функции, достоверных данных о последствиях ее применения мало, и большая часть того, что мы знаем по этой теме, экстраполирована из исследований поведения, связанного со сном или стрессом.

Вреден ли повторный сигнал будильника?

Исследование, в котором приняли участие 450 взрослых, основывалось на данных ежедневных опросов о качестве сна и данных носимых устройств, и показало, что женщины откладывают сон на 50 процентов чаще, чем мужчины. Между тем, у людей, чаще использующих повторные сигналы, было больше признаков нарушений сна. Также ученые учли предпочтения сна. Было обнаружено, что ночные совы чаще используют кнопку повтора и сообщают о большей усталости в целом. Молодые люди, скорее всего, тоже дремлют чаще.

Ученые не нашли прямых причинно–следственных связей между использованием кнопки повтора и поздним засыпанием или меньшей активностью в течение дня, но исследование показывает, что, хотя сон может быть приятным для одного человека, он может быть не особенно хорош для другого. Как показывают прошлые исследования, все мы спим по-разному.

Авторы показали, что люди, которые предпочитают дремать после первого звонка будильника, чаще выделяют положительные стороны сна, тогда как те, кто просыпается по первому звонку, не склонны называть много положительных качеств этого состояния.

Главными причинами того, что люди ложатся спать, было то, что «я не могу встать с постели по первому сигналу будильника» и «потому что в моей постели удобно», но исследователи указали на тот факт, что каждый третий человек в США не высыпается, и, возможно, это главная причина, по которой больше половины участников их исследования отключали первый сигнал будильника.

По словам ученых, конечно, использование кнопки откладывания пробуждения нежелательно. Вместо этого исследователи рекомендуют людям просто спать дольше — и тогда с большей вероятностью удастся проснуться по первому сигналу. Также следует уделять внимание гигиене сна — ложиться спать в чуть прохладном, очень темном помещении с достаточной влажностью.

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