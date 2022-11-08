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Хацкевич покинул клуб из Кипра через полтора месяца после назначения

  • 8.11.2022, 11:25
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Хацкевич покинул клуб из Кипра через полтора месяца после назначения
Александр Хацкевич
Фото: abff.by

Известный футбольный тренер расторг контракт с командой.

Александр Хацкевич больше не главный тренер «Кармиотиссы» из футбольного чемпионата Кипра, пишет «Трибуна».

Хацкевич покинул команду еще 31 октября, после поражения от АЕК из Ларнаки со счетом 0:4, но официально стороны расторгли контракт по взаимному согласию только сегодня, 7 ноября.

49-летний белорус возглавил клуб 18 сентября, под его руководством команда провела 6 матчей, в которых трижды победила и один раз сыграла вничью.

Когда Хацкевич возглавил «Кармиотиссу», она шла 12-й из 14 команд чемпионата Кипра. Сейчас команда на 11-й строчке.

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