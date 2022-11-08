Кремль поставил жирный крест на своих амбициях 2 Борислав Береза

8.11.2022, 11:31

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Борислав Береза

Миф о «второй армии мира» лопнул как мыльный пузырь.

Если проанализировать информацию в западной и ближневосточной прессе, то можно сделать вывод о том, что вторжением в Украину Кремль поставил жирный крест на своих амбициях продавца современного и передового оружия.

Во-первых, все эксперты сходятся на том, что российские образцы малоэффективны и проигрывают западным аналогам. Такие выводы можно сделать, если проанализировать использование российского оружия в войне и противодействие ему западным оружием. После этого анализа покупка российского оружия может быть обусловлена лишь заметной разницей в цене, но цена российского оружия незначительно ниже, а иногда и выше аналогичных западных образцов.

Во-вторых, из-за санкций и ограничения доступа к запчастям, технологиям и материалам России теряет возможность производить передовое оружие даже для себя. А о продаже на экспорт при такой ситуации можно забыть. Кроме того, ставится под сомнение даже возможность России обеспечить те контракты, что были ранее, так же – выполнить ремонт военной техники, которая была продана ранее. Это точно не делает Россию надежным поставщиком.

В-третьих, Россия в данных условиях не просто не способна конкурировать с западными аналогами, но и не способна разрабатывать и создавать новые образцы современного оружия. Это значит, что Россия проигрывает гонку и автоматически исключается из группы лидеров, продающих высокотехнологичное и эффективное оружие. Все выше перечисленное отбрасывает РФ как поставщика в группу ширпотреба и торговцев стандартным оружием.

Конечно же у России останется возможность продавать автоматы Калашникова и модернизированные образцы советского оружия в страны третьего мира. Хотя, вспоминая выдачу мобилизированным ржавых автоматов, можно поставить под сомнение и эту возможность. В любом случае, как бы нам это не нравилось, но эта война стала возможностью испытать огромное количество оружия в реальных боевых условиях. Читая оценку профильных экспертов, легко прийти к выводу, что Россия проиграла в этом направлении и показала, что «король голый».

Красивая легенда о России как о производителе высокоэффективного и высокотехнологического оружия лопнула, как мыльный пузырь, так же, как и миф о «второй армии мира». И что-то мне подсказывает, что это не последний развенчанный миф о величии России, который мы еще увидим. Россия оказалась колоссом на глиняных ногах, с упущенными возможностями, потерянным временем и разворованным Путиным бюджетом. Падение этого колосса – теперь вопрос лишь времени. А начало самого процесса положено вторжением Путина в Украину.

Борислав Береза, Facebook

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